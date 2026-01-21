BIST 12.637
Şivan Perwer ağlayarak ABD'ye yalvar yakar oldu

Kürt şarkıcı Şivan Perwer sosyal medyadan yayınladığı video ile gündeme düştü. Ağlayarak yalvar yakar olan Şiwan Perver ABD'ye çağrı yaptı.

Suriye’de 2026 yılının başlarında Şam hükümeti ile SDG arasında başlayan çatışmalar, SDG'nin hezimeti ile noktalanırken, ABD'de PKK uzantısını ortada bıraktı. Yaşananlar sonrasında Kürt şarkıcı Şivan Perwer bir video çekerek yalvar yakar oldu.

Ağlayarak ABD'ye yalvardı
ABD’nin Suriye’de SDG’ye yönelik operasyonlara yeşil ışık yakmasının ardından Şivan Perwer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile ABD’ye ve eski Başkan Donald Trump’a gözyaşları içinde seslendi. Suriye’deki operasyonlara ilişkin olarak “Bizi kullanıp attınız” ifadelerini kullanan Perwer, ABD’ye bu operasyonlara izin vermemesi çağrısında bulundu.

