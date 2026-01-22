BIST 12.840
DOLAR 43,30
EURO 50,74
ALTIN 6.725,20
YEREL

Taş ocağa benzin döktü, kıyafeti alev aldı! Korku dolu anlar kamerada

Adana'da ateşi hızlı yakmak için taş ocağına benzin döken kişinin kıyafetinin alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde iş yerinin önünde çay demlemek isteyen bir kişi, taş ocakta ateş yakmak istedi.

İş yeri sahibi başarılı olamayınca motosikletinin deposundan çektiği bir bardak benzini taş ocağına döktü.

Alevin bir anda parlamasıyla ceketinin kolu tutuşan iş yeri sahibi, kıyafetlerini çıkarak ateşi söndürdü.

İş yeri sahibinin yanmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor! Uzmanından göz sağlığı için ideal aydınlatma rehberi
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor! Uzmanından göz sağlığı için ideal aydınlatma rehberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Süleyman Şah Türbesi'ni kurtaran tümenden İbrahim Kalın'a teşekkür mesajı
Süleyman Şah Türbesi'ni kurtaran tümenden İbrahim Kalın'a teşekkür mesajı
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği anların görüntülerine ulaşıldı
Şivan Perwer ağlayarak ABD'ye yalvar yakar oldu
Şivan Perwer ağlayarak ABD'ye yalvar yakar oldu
Esenler'de İETT otobüsünün otoparka daldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Esenler'de İETT otobüsünün otoparka daldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı
Esra Erol’un sözlerine Hadi Özışık’tan net tepki! “Canlı yayın refleksi” masalı!
Esra Erol’un sözlerine Hadi Özışık’tan net tepki! “Canlı yayın refleksi” masalı!
Nusaybin'de Türk bayrağı provokasyonu! Sınıra yürüdüler ortalık karıştı
Nusaybin'de Türk bayrağı provokasyonu! Sınıra yürüdüler ortalık karıştı
En kapsamlı narkotik operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
En kapsamlı narkotik operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Köy imamı çağırdı kediler karda sıralı bir şekilde böyle geldi
Köy imamı çağırdı kediler karda sıralı bir şekilde böyle geldi