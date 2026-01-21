BIST 12.717
Süleyman Şah Türbesi'ni kurtaran tümenden İbrahim Kalın'a teşekkür mesajı

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak köyünü PKK/SDG'den kurtarırken 76. Süleyman Şah Tümeni komutanı General Seyf Polat Ebubekir, bölgeden bir video yayınlayarak MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti.

YPG ile Suriye hükümeti arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen sahadaki askeri hareketlilik sürerken, Suriye ordusunun Fırat hattında ilerleyişini devam ettirdiği belirtiliyor.

Bu kapsamda operasyonlarını sürdüren Suriye ordusu, Türkiye açısından tarihi öneme sahip Süleyman Şah Türbesi’ne ait arazinin bulunduğu Karakozak Köyü’nü YPG’den aldı.

Teröristlerin, daha önce nehir üzerindeki Karakozak Köprüsü'nü yıkmak için Karakozak köyü tarafındaki ayağını patlayıcılarla havaya uçurmaya çalıştığı ancak uç kısmının zayıf da olsa ayakta kalabildiği belirtildi. 

Suriye Ordusu 76. Süleyman Şah Tümeni tarafından gerçekleştirildi. 

Başarılı operasyonun ardından tümenin komutanı General Seyf Polat Ebubekir, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu bölgeden video yayınlayarak MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti. 

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın 99 adıyla başlıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Ebubekir, mesajında şu ifadeleri kullandı: 

Ben 76'ıncı Tümenin komutanı Seyf Polat Ebubekir. Bu videoyu MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a ve onun değerli ekibine armağan ediyoruz. Ve tüm Türk dünyasına armağan ediyoruz.

Karakozak'ta bulunan Süleyman Şah babamızın türbesi teröristlerden tamamen temizlenmiştir. Bu türbeyi korumak bundan sonra bizim için namus ve vatan borcudur. Bu topraklar Türk yurdudur ve Türk kalacaktır. Saygılarımız ve selamlarımızla.

