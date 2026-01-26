BIST 13.016
MEDYA

Fatih Altaylı'nın ilk Youtube yayını! Gece yarısı esrarengiz ziyaretçi anısı eğlenceli

Fatih Altaylı Silivri'den çıktıktan sonra yaptığı ilk canlı yayınıyla gündemde. Sarma sararken evinden alındığını anlatan Fatih Altaylı, program arkadaşına da 'nasıl attırdın beni içeri' diye takıldı. Fatih Altaylı'nın ilk yayınında anlattığı Silivri anısı ise hayli eğlenceliydi.

Cezaevinden tahliye olan Fatih Altaylı, cezaevindeyken gece saat 01:00'de kendisiyle görüşmek isteyen avukatı anlattı. Ziyaretçi çok geç bir saatte gelince 'önemli' diye yatağından kalkan Fatih Altaylı, genç bir avukatla karşılaşmış. Sonrasında anlattıkları da hayli eğlenceli oldu. 

Fatih Altaylı Silivri'den çıktıktan sonra yaptığı ilk Youtube yayınında hayli keyifli olmasıyla dikkat çekti. Program arkadaşı Emre'ye takılan Fatih Altaylı "Nasıl attırdın beni içeri" dedi. 

