SAĞLIK

Çocukları hastalıklardan bu besinler kurtarıyor! Tarhana, boza ve kefir çocukların bağırsaklarına kalkan oluyor

Soğuk havalarla birlikte çocuklarda artan enfeksiyonların arkasında yalnızca virüsler değil, yanlış beslenme alışkanlıkları da yer alıyor. Medipol Sağlık Grubu Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, bağırsak sağlığının çocukların bağışıklık sisteminin temelini oluşturduğunu vurgularken, tarhana, kefir ve boza gibi geleneksel besinlerin koruyucu rolüne dikkat çekti.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte çocuklarda üst solunum yolu ve mide-bağırsak enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Ancak uzmanlara göre bu tablo yalnızca mevsimsel virüslerle açıklanamıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, yanlış beslenme, hazır gıdalar ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, çocukların bağırsak mikrobiyotasını zayıflatarak bağışıklık sistemini savunmasız bıraktığını belirtti.

“VÜCUDUN EN ÖNEMLİ SAVUNMA HATTI BAĞIRSAKLARDA”

Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çocukları enfeksiyonlara karşı koruduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bayrak, “Vücudumuzun en önemli savunma mekanizması bağırsaklarda. Bu dengeyi sağlayan da bağırsak bakterileri. Eğer bu dost bakterileri doğru beslemezsek enfeksiyonlar hem daha sık görülür hem de daha ağır seyreder. Kış mevsimiyle birlikte çocuklar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçiriyor. Bu durum da enfeksiyon riskini arttırıyor. Yanlış beslenme de bu riski katlıyor. Beslenmemiz bozuldukça bağırsak mikrobiyotamız zayıflıyor. Bu da çocukların öksürük, hırıltı ve geçmeyen hastalıklarla daha sık karşılaşmasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

PROBİYOTİK ZENGİNİ GELENEKSEL BESİNLER ÖNE ÇIKIYOR

Bağırsak sağlığını korumanın en etkili yolunun doğru beslenme olduğunu ifade eden ve özellikle geleneksel besinlerin önemine dikkat çeken Doç. Bayrak, “Ev yapımı yoğurt, tarhana, kefir, boza, ayran, baklagiller ve liften zengin sebzeler bizim doğal probiyotik kaynaklarımız. Ne yazık ki artık bu tür yiyeceklerle beslenen çocukları parmakla sayıyoruz. Çocukların beslenme alışkanlıkları aile içinde şekilleniyor. Bu tür yiyecekleri tüketmeyen ebeveynlerin çocukları da tüketmiyor. En önemli görev anne babalara düşüyor. Sağlıklı beslenme kültürü evde başlıyor. Antibiyotik çok faydalı ama gereksiz kullanıldığında bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Bu da bağışıklığı zayıflatıyor. Gerekli durumlarda elbette kullanılmalı ama her ateşte antibiyotik doğru değil. Antibiyotik kullanırken mutlaka probiyotik de alınmalı.” dedi.

