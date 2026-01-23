Can Ataklı’nın “Türkiye anormal muhafazakârlaştı” sözlerine Hadi Özışık’tan sert tepki!

Gazeteci Can Ataklı’nın “Türkiye anormal muhafazakârlaştı” sözleri kamuoyunda büyük tepki çekerken, Hadi Özışık canlı yayında geçmişte yaşanan başörtüsü yasaklarını ve inanç özgürlüğüne yönelik baskıları hatırlatarak Ataklı’yı sert sözlerle eleştirdi.

Gazeteci Can Ataklı’nın bir yayında kullandığı “Türkiye anormal muhafazakârlaştı” ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ataklı’nın özellikle Cuma namazı, dini görünürlük ve toplumun muhafazakâr yapısı üzerinden yaptığı eleştiriler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Can Ataklı’nın sözlerine en sert tepki ise gazeteci-yazar Hadi Özışık’tan geldi. Canlı yayında konuşan Özışık, Ataklı’nın ifadelerinin toplumun inanç hassasiyetlerini hedef aldığını belirterek, “Bu milletin Cuma’ya gitmesi, camide Kur’an okunması kimseyi rahatsız etmemeli. Rahatsız oluyorsan, sorun toplumda değil, bakış açındadır” dedi.

Özışık, geçmişte yaşanan başörtüsü yasaklarını ve “kamusal alan” uygulamalarını hatırlatarak, “Bu ülkede bir dönem başı örtülü kadınlar devlet kapısından içeri alınmadı. Cumhurbaşkanlarının eşleri resepsiyonlara sokulmadı. Bunları unutup bugün muhafazakârlıktan şikâyet etmek samimiyetsizliktir” ifadelerini kullandı.

Tartışma sosyal medyada da geniş yankı bulurken, birçok kullanıcı Can Ataklı’nın sözlerini “inançlı kesimi aşağılayıcı” olarak yorumladı. Özışık’ın çıkışı ise kısa sürede binlerce paylaşım ve yorum aldı.