Özgür Özel Mahmut Övür’ü hedef aldı: “Hesap soracağız” sözü ne anlama geliyor?

Hadi Özışık’tan Özgür Özel’e sert çıkış: Mahmut Övür üzerinden verilen “hesap soracağız” mesajı ne anlama geliyor? Enver Aysever açıklaması ve perde arkası detaylar..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting kürsüsünden Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür’ü soyadıyla hedef alması siyaset–medya ilişkileri açısından yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özel’in “haysiyet cellatlığı” suçlamasıyla birlikte kullandığı “hesap soracağız” ifadesi, yalnızca bir polemik mi yoksa açık bir siyasi mesaj mı sorusunu gündeme taşıdı.

Tartışmanın merkezinde, gazeteci Enver Aysever’in cezaevinde Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığına ilişkin iddialar yer alıyor. Mahmut Övür’ün köşesine taşıdığı bu iddialar ilk etapta yalanlanırken, Aysever’in uzun süre sessiz kalması dikkat çekmişti. Ancak daha sonra Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz aracılığıyla yapılan açıklama, iddiaların arkasında durulduğunu açıkça ortaya koydu.

Avukat Dilbaz’ın açıklamasında, Enver Aysever’in cezaevi ziyaretinde “Ben hırsızların elini sıkmam” ifadesini kullandığı, bu sözleri hem içeride hem de dışarıda yüz yüze söylediği net biçimde ifade edildi. Buna rağmen Özgür Özel’in kürsüden Mahmut Övür’ü “yalancı” olmakla suçlaması, tartışmayı gazetecilikten çıkarıp siyasi tehdit boyutuna taşıdığı eleştirilerine yol açtı.

Hadi Özışık ise yaptığı değerlendirmede şu soruyu sordu: “Eğer bir iftira varsa bunun yolu hukuk değil mi? Neden ‘bugün’ değil de ‘yarın iktidar olunca’ hesap sorulacak deniliyor? Bu nasıl bir hesap?”

Özışık, “hesap soracağız” ifadesinin muğlaklığına dikkat çekerek, bunun gazeteciler üzerinde baskı oluşturabilecek bir dil olduğunu vurguladı. “Gazeteciyi miting meydanında hedef göstermek, hukukun yerine kürsüyü koymaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananlar, siyasetin eleştiriye tahammülü, medyanın özgürlüğü ve kürsü dilinin sınırları konusunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kamuoyu ise tek bir soruya yanıt arıyor: Hesap hukukta mı sorulacak, yoksa kürsüden mi?