BIST 12.993
DOLAR 43,36
EURO 51,30
ALTIN 6.945,51
MAGAZİN

Nevşin Mengü'nün 'ev sahibi' anısı büyük yankı uyandırdı

Gazeteci Nevşin Mengü, kiralık ev aradığı sırada bir ev sahibinin “İçeri atarlar, kirayı ödeyemez” sözleriyle evi vermediğini anlattı.

Gazeteci Nevşin Mengü, kiralık ev aradığı süreçte yaşadığı bir olayı kamuoyuyla paylaştı.

Mengü, görüştüğü bir ev sahibinin kendisine evi vermediğini ve gerekçe olarak “İçeri atarlar onu, kirayı ödeyemez” ifadelerini kullandığını söyledi.

Yaşadığı durumu anlatan Mengü’nün açıklaması, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Olay, son dönemde kiralık konut piyasasında yaşanan ayrımcılık ve keyfi uygulamalara dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel Mahmut Övür’ü hedef aldı: “Hesap soracağız” sözü ne anlama geliyor?
Özgür Özel Mahmut Övür’ü hedef aldı: “Hesap soracağız” sözü ne anlama geliyor?
Hakan Fidan: bölgemiz asla eskisi gibi olmayacak
Hakan Fidan: bölgemiz asla eskisi gibi olmayacak
Evlenmek üzere olan genç kadının cenaze töreninde kahreden detay
Evlenmek üzere olan genç kadının cenaze töreninde kahreden detay
Can Ataklı’nın “Türkiye anormal muhafazakârlaştı” sözlerine Hadi Özışık’tan sert tepki!
Can Ataklı’nın “Türkiye anormal muhafazakârlaştı” sözlerine Hadi Özışık’tan sert tepki!
Papel'e kayyum atandı: 37 şüpheli yakalandı
Papel'e kayyum atandı: 37 şüpheli yakalandı
TBMM'de AK Partili Özlem Zengin ile CHP’li Tahsin Ocaklı arasında soyadı tartışması
TBMM'de AK Partili Özlem Zengin ile CHP’li Tahsin Ocaklı arasında soyadı tartışması
İzmir'de feci kaza: İş makinesi 30 metreden düştü
İzmir'de feci kaza: İş makinesi 30 metreden düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları! İş dünyasına seslendi: Umutsuzluğa kapılmayın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları! İş dünyasına seslendi: Umutsuzluğa kapılmayın...
Taş ocağa benzin döktü, kıyafeti alev aldı! Korku dolu anlar kamerada
Taş ocağa benzin döktü, kıyafeti alev aldı! Korku dolu anlar kamerada
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor! Uzmanından göz sağlığı için ideal aydınlatma rehberi
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor! Uzmanından göz sağlığı için ideal aydınlatma rehberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti