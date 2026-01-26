Veli Ağbaba Meclis’te teşekkür etti, Özgür Özel meydanda yuhalattı! CHP’de Murat Kurum ikiyüzlülüğü!

Gazeteci Hadi Özışık, Özgür Özel’in Murat Kurum’a yönelik söylemlerini sert sözlerle eleştirdi. Özışık, meydan siyaseti ile Meclis’teki açıklamalar arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Murat Kurum’a yönelik söylemlerine sert sözlerle tepki gösterdi. Özışık, miting meydanlarında kullanılan dil ile Meclis’te sergilenen tutumun birbiriyle çeliştiğini vurguladı.

Özgür Özel’in, “Murat Kurum’u yuhalatmadım” açıklamasını eleştiren Özışık,

“Gittiği her yerde Murat Kurum ismi geçiyor, sonra da ben yuhalatmam diyor. Bu artık inkâr değil, çelişkidir” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalara da dikkat çeken Özışık, Murat Kurum’un açıkladığı 455 bin konut rakamının muhalefeti rahatsız ettiğini belirterek,

“Eser konuşulunca laf üretemeyenler, yuhalama siyasetine sarılıyor” dedi.

Özışık, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Meclis’te Murat Kurum’a teşekkür etmesini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

“Meclis’te teşekkür edenler, meydanda yuhalatıyorsa ortada samimiyet sorunu vardır. Aynı parti, iki ayrı dil konuşamaz.”

Murat Kurum’un, “455 bin konut yaptık, 500 bin sosyal konut yapacağız” sözlerinin altını çizen Özışık, bu açıklamanın muhalefetin asıl rahatsızlık kaynağı olduğunu ifade etti.

“Murat Kurum’un takıntı haline getirilmesinin sebebi bellidir. Rüyada bile görülemeyecek projelerin hayata geçmesidir” diyen Özışık, CHP yönetimini gerçeklerle yüzleşmeye çağırdı.