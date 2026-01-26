BIST 13.054
Sosyal medyada polis ve bekçilere hakarette bulunan kadın Samsun'da yakalandı

Sosyal medyada polis ve bekçilere küfür ve hakaret eden 24 yaşındaki İ.K, Samsun'da gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kadının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 19 suç kaydı bulunan İ.K'nin adresini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Şüphelinin, gözaltı işlemi sırasında da polise hakarette bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "görevli memura hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe "hakaret" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanan zanlı, "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

