Bu video gerçek olabilir mi? Öğretmen öğrencisini dudağından öptü

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan skandal bir görüntü viral oldu. Öğretmen olduğu iddia edilen bir kişi, küçük bir öğrencisiyle çektiği videoda öğrenciyi defalarca kez öptü. Dudak dudağa öpüştüğü anları paylaşan öğretmenin o videosu kısa süre içerisinde büyük bir infiale yol açtı. İşte o görüntüler!

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan öğretmene tepkiler çığ gibi büyürken, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gönderi altına defalarca kez etiketlendi.