POLİTİKA

CHP tartışması büyüyor: İbrahim Özkan canlı yayına neden katılmadı?

Gazeteci Hadi Özışık, CHP’ye yönelik eleştirileriyle gündem olan İbrahim Özkan’ın canlı yayına katılmamasını değerlendirdi. Özışık, CHP’de demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarının bu olayla yeniden alevlendiğini söyledi.

Gazeteci Hadi Özışık, İbrahim Özkan’ın CHP’ye yönelik sert eleştirilerinin ardından yaşananları değerlendirdi. Özışık, Özkan’ın bir YouTube yayınında CHP örgütlerini ve mevcut siyasi stratejiyi açık şekilde eleştirdiğini hatırlatarak, “Mitingle, sosyal medya romantizmiyle iktidar olunmaz” sözlerinin CHP içinde ciddi rahatsızlık yarattığını söyledi.

Özışık, İbrahim Özkan’ın eleştirilerinin ardından canlı yayına davet edildiğini, karşılıklı olarak her sorunun sorulacağının açıkça konuşulduğunu ancak yayına saatler kala Özkan’ın programa katılmadığını belirtti. “Akşam söz verip, sabah geri adım atmak kaçmaktır” diyen Özışık, yaşananların CHP’deki ifade özgürlüğü tartışmasını yeniden gündeme getirdiğini ifade etti.

CHP’de geçmişte birçok ismin benzer şekilde dışlandığını hatırlatan Özışık, “CHP’de demokrasi var deniyor ama konuşanlar ya susturuluyor ya da tasfiye ediliyor” dedi. İbrahim Özkan’ın yaşadığı sürecin de bunun son örneği olduğunu vurguladı.

