Aziz İhsan Aktaş gülerek geldi! 7 başkanlı davada son hali görüntülendi

Silivri'de görülen duruşmaya Aziz İhsan Aktaş evinden korumalar eşliğinde geldi. Keyifli görünen Aziz İhsan Aktaş ""Kaçmadım buradayım. İlk gün söylediklerimi tekrarlayacağım. Adalet Mülkün Temelidir" dedi.

SİLİVRİ'de görülen duruşma öncesinde cezaevi yerleşkesine giden yollarda yoğunluk vardı. Avukatlar ve yargılanan başkanların yakınları da Silivri cezaevine akın etti. 704 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş duruşmaya korumalarıyla geldi. Takım elbise giymiş olan Aziz İhsan Aktaş'ın keyifli hali dikkat çekti.

Duruşma öncesinde medyaya konuşan Aziz İhsan Aktaş, ""Kaçmadım buradayım. İlk gün söylediklerimi tekrarlayacağım. Adalet Mülkün Temelidir" dedi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İÇİN 704 YIL İSTENİYOR

Dosyada çete lideri olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş tutuklu olmadığı için evinden Silivri’ye gelecek, tutuklu kişiler ise kelepçeli olarak getirilecek. 578 sayfalık iddianamede Aktaş'ın 82 ayrı suç eyleminden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıl hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu belediye başkanları ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanacak.