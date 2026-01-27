Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş, 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile sözleşme imzalamak için futbolcuyu İstanbul'a getirdi.
Türk futbolunun son yıllardaki en yetenekli genç defans oyuncularından Yasin Özcan, Beşiktaş’a transfer oldu.
GENÇ YAŞTA PROFESYONEL OLDU
20 Nisan 2006 doğumlu sol ayaklı stoper/sol bek, 1.85 boyunda ve kariyerinde önemli bir dönemeçte.
Futbola 2015’te İl Özel İdaresispor’da başlayan Yasin, ardından Karadolap Gençlikspor ve Kasımpaşa altyapısında yetişti.
16 yaşında Süper Lig’de profesyonel olan oyuncu, 2022-2025 arasında Kasımpaşa’da 90 maça çıkıp 5 gol, 3 asist kaydetti.
PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Özellikle 2024/25 sezonunda savunma istatistiklerinde Süper Lig stoperleri arasında öne çıktı.
İNGİLİZ DEVİNE TRANSFER
Şubat 2025’te Aston Villa’ya transfer olan Yasin, kısa süreli Anderlecht kiralamasının ardından şimdi Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla döndü.