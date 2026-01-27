BIST 13.074
POLİTİKA

Nijerya Cumhurbaşkanı Beştepe'de çok kötü düştü! Erdoğan o anlarda...

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinub, Beştepe'de merdivenleri çıkmak üzereyken ayağı halıya takılarak yere düştü. Tinub, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevredekilerin müdahalesiyle düştüğü yerden kaldırıldı. Tinub'un, resmi karşılama töreni sırasında yürümekte zorlanması dikkat çekmişti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinub, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tinub'ı Saray'da resmi törenle karşıladı. 

Tinub, Bakanlarla yaptığı selamlaşmanın ardından Saray merdivenlerini çıkmak üzereyken, ayağı takılarak yere düştü. Nijerya Cumhurbaşkanı, çevredeki Bakan ve korumaların müdahalesiyle bir müüdet sonra düştüğü yerden kaldırıldı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

nijerya cumhurbaşkanı

Erdoğan ile Tinub görüşmesinde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkilerin masaya yatırılması ve iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanıyor. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

Ayrıca, Tinubu’nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenleneceği öğrenildi.

