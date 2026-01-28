Kağıthane'de yokuşta 2 araca çarpıp takla attı! Kaza anı kamerada

İstanbul Kağıthane'de 1 otomobil yokuş aşağı indiği sırada önce 2 araca sonra doğal gaz kutusuna çarpıp takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi Tarçın Sokak'ta yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 59 AH 748 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Önce park halindeki iki araca, daha sonra da bir binanın önündeki doğal gaz kutusuna çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sürücü araçtan çıkarıldı. Çarpmanın etkisiyle doğal gaz kutusunda gaz sızıntısı oluştuğu anlaşıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri ise doğal gazı kestikten sonra onarım çalışması yaptı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yokuş aşağı inen otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpması, ardından kaldırıma çıkıp doğal gaz kutusuna da çarptıktan sonra takla atıp ters dönmesi yer alıyor.