Özgür Özel öyle sinirlendi ki bu açıklaması olay: Şu yeni geline bakın

SİLİVRİ'de 6'sı tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasını izleyen CHP Lideri Özgür Özel, zehir zemberek açıklamalar yaptı. Silivri cezaevi önünde konuşan Özgür Özel, o kadar öfkeliydi ki önündeki mikrofon standını yumruklayarak konuştu. Özgür Özel, "Allah sizi bildiği gibi yapsın hepiniz hesap vereceksiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasının duruşması devam ederken Aile Dayanışma Ağı ile birlikte Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı. 6'sı tutuklu 7 CHP'li belediye başkanına destek için Silivri'de olan Özgür Özel, bu kez çok öfkeliydi. Önüne mikrofonlar için konulan standı yumruklayarak konuşan Özgür Özel yanında duran Buğra Gökce'nin eşi Filiz Gökce’yi de göstererek şunları söyledi:

Bu yeni gelinin gözüne bakın da...

-Şu çocuğun gözünün içine bakın da bu ülkede adalet var deyin bakalım. Bu annenin bakın gözün içine. Bu eşin gözünün içine bakın. Bu ülkede adalet var deyin. Ama bu Filiz hanım. Buğra Gökce'nın eşi. Haziranda nikahları vardı. Buğra içeride diye nikah burada yapıldı. Benim nikah şahidi. Filiz Hanım'a nikahının fotoğrafını vermediler ya. Şu Filiz hanımın bakın da gözünün içine bakın, bakın, bakın, bakın. Anadolulu teyzeme söylüyorum. Bu yeni geline reva mı bu? Yapmayın arkadaşlar. İnsafı olan, vicdanı olan bu işlerden vazgeçsin artık.

Bunun bedeli olacak

-"Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Bu kadar zulmün, bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Bu dünyada olmasa öbür dünyada olacak. İki elimiz yakamızda.

-Kimse helallik istemesin. Hiç kimseye hakkımızı helal etmeyeceğiz. Etmiyoruz. Hani böyle helal ediyor musun diye soruyorlar ya. Vallahi de billahi de bu zulmü yapanlara hakkımız helal değildir. Helal etmeyeceğiz. Yazıklar olsun.

- Yazıklar olsun bu düzeni kurana, savunana, sürdürene. Yazıklar olsun hepinize. Bak bu insanların bir gözünün içine bakın. Ses çıkarmayanlar. Aile dayanışma ağı. Ne yapıyor bunlar biliyor musunuz? Birbirine tutunuyorlar ki düşmesinler diye.