BIST 13.541
DOLAR 43,42
EURO 52,11
ALTIN 7.748,14
GÜNCEL

Bilal Erdoğan "Nasıl para kazanıyorsunuz?" sorusunu cevapladı

Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi'nin düzenlediği "Tek Soru, Tek Cevap" etkinliğinde liseli gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, bir gencin kendisine yönelttiği 'Nasıl para kazanıyorsunuz?' sorusuna cevap verdi. Erdoğan gıda sektöründe olduğunu ve yurt dışında restoranlarının bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi'nin düzenlediği 'Tek Soru, Tek Cevap' etkinliğinde katılımcılarla buluştu.

Programda liseli gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a bir genç tarafından "Tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Neyden para kazanıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.  Erdoğan, gıda sektöründe olduğunu belirterek, mesleğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İlk ticarete başladığım yıl 2007 yılı gibiydi. Amerika'da Türkiye'den de tanıştığım arkadaşlarım standlarda bir şeyler satıyorlardı. Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bu işe devam etmek istediklerini söylediler. Ben de dedim ki onlara 'Siz dönün, ben Türkiye'deki işinize ortak olabilir miyim' dedim. Türkiye'de arkadaşlarımın ilk yaptığı iş de kozmetik üzerineydi.

Ondan sonra 2009 yılı başında restoran işine başladık aynı ortaklarımla. O zamandan bugüne de gıda işiyle uğraşıyorum. Restoranlarımız var ortaklarımızla. Şimdi işte Dubai'de bir buçuk yıl kadar oldu bir yer açtık. Bakü'de açmayı planlıyoruz. Dolayısıyla gıda sektöründeyim arkadaşlar"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
"Suyu kesilenler el kaldırsın" dedi, neye uğradığını şaşırdı! Mansur Yavaş'ın o anları gündemde
"Suyu kesilenler el kaldırsın" dedi, neye uğradığını şaşırdı! Mansur Yavaş'ın o anları gündemde
TGRT seyircisi kabullendi ama… Barış Yarkadaş’ın ayrılığı ne anlama geliyor?
TGRT seyircisi kabullendi ama… Barış Yarkadaş’ın ayrılığı ne anlama geliyor?
Özgür Özel’in PKK sessizliği tartışma yarattı! Hadi Özışık’tan sert eleştiri!
Özgür Özel’in PKK sessizliği tartışma yarattı! Hadi Özışık’tan sert eleştiri!
Ümraniye’de dehşet! Aile tarafından yakalanan çift camdan atladı!
Ümraniye’de dehşet! Aile tarafından yakalanan çift camdan atladı!
Özgür Özel öyle sinirlendi ki bu açıklaması olay: Şu yeni geline bakın
Özgür Özel öyle sinirlendi ki bu açıklaması olay: Şu yeni geline bakın
Kağıthane'de yokuşta 2 araca çarpıp takla attı! Kaza anı kamerada
Kağıthane'de yokuşta 2 araca çarpıp takla attı! Kaza anı kamerada
İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
Nijerya Cumhurbaşkanı Beştepe'de çok kötü düştü! Erdoğan o anlarda...
Nijerya Cumhurbaşkanı Beştepe'de çok kötü düştü! Erdoğan o anlarda...
CHP tartışması büyüyor: İbrahim Özkan canlı yayına neden katılmadı?
CHP tartışması büyüyor: İbrahim Özkan canlı yayına neden katılmadı?
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Sıradaki pandemi nipah virüsü mü? Nipah virüsünün tedavisi yok
Aziz İhsan Aktaş gülerek geldi! 7 başkanlı davada son hali görüntülendi
Aziz İhsan Aktaş gülerek geldi! 7 başkanlı davada son hali görüntülendi