Özgür Özel’in PKK sessizliği tartışma yarattı! Hadi Özışık’tan sert eleştiri!

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Sayın Öcalan” ifadesine sessiz kalmasını ve PKK’nın uzantılarına yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi. CHP kürsüsünde yaşananlar siyasette yeni bir tartışma başlattı.

Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son açıklamalarına sert eleştiriler yöneltti. CHP kürsüsünde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın “Sayın Öcalan” ifadesine sessiz kalınmasını “tarihi bir kırılma” olarak değerlendirdi.

Özışık, “CHP logosunun altında, Atatürk’ün kurduğu partinin kürsüsünde bir teröriste ‘Sayın’ denirken Özgür Özel’in tek kelime etmemesi kabul edilemez” dedi. Aynı Özgür Özel’in, Suriye’de Esad rejimini deviren Ahmed El Şara’ya “kravatlı terörist” demesinin ise açık bir çifte standart olduğunu vurguladı.

PKK, YPG ve SDG’nin farklı isimler altında aynı terör yapısının uzantıları olduğunu ifade eden Özışık, “PKK PKK’dır. Ambalaj değişir ama gerçek değişmez” dedi.

Özışık ayrıca, Özgür Özel’in “Kürtler bombalanıyor” söyleminin yıllardır PKK ve Batı medyası tarafından kullanılan bir propaganda dili olduğunu belirterek, Esad rejimi döneminde yaşanan katliamlara CHP’nin neden sessiz kaldığını sorguladı.

Programda, CHP’nin geldiği noktanın artık muhalefet değil, Türkiye’nin güvenlik tezleriyle çatışan bir siyasi pozisyon olduğu vurgulandı.