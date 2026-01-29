BIST 13.407
MEDYA

TGRT seyircisi kabullendi ama… Barış Yarkadaş’ın ayrılığı ne anlama geliyor?

Gazeteci Hadi Özışık, TGRT Haber’den ayrılan Barış Yarkadaş hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özışık, Yarkadaş’ın ayrılığının sıradan olmadığını belirterek TGRT seyircisinin zamanla Barış Yarkadaş’ı kabullendiğini söyledi. Gürkan Hacı ile ilk kez yolların ayrılmasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Özışık, bu kararın kişisel bir tercih olabileceğini ifade etti.

Gazeteci Hadi Özışık, TGRT Haber’den ayrılan Barış Yarkadaş’la ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özışık, Yarkadaş’ın veda açıklamasının nezaket içerdiğini ancak ayrılığın perde arkasında başka dinamikler olabileceğini söyledi.

TGRT Haber seyircisinin Barış Yarkadaş’ı zamanla kabullendiğini ifade eden Özışık, “Başta iki ay kalır denmişti ama bir yıl sürdü. Seyirci sahadan gelen kulisi sevdi” dedi. Yarkadaş’ın yıllardır birlikte ekranlara çıktığı Gürkan Hacı ile ilk kez yollarını ayırmasına dikkat çeken Özışık, bunun önemli bir kırılma olduğunu vurguladı.

Özışık, “TGRT ile açık bir sorun olduğu izlenimi yok. Bu daha çok kişisel bir tercih gibi duruyor” ifadelerini kullandı. Barış Yarkadaş’ın programdaki varlığının fark yarattığını belirten Özışık, “Barış Yarkadaş’sız Taksim Meydanı eski tadını verir mi, açıkçası zor” değerlendirmesinde bulundu.

