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Golden State Warriors NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı

Golden State Warriors NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı

Golden State Warriors, Toronto Raptors'ı 109-104 yenerek NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı ve saha avantajını ele geçirdi.

Normal sezonun 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı olan Toronto Raptors, final serisinin 2. maçında, son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı ağırladı.

Raptors, ilk yarıyı 59-54 önde kapattı ancak Warriors, 3. çeyreğin başında yakaladığı 18-0'lık seri sayesinde sahadan 109-104 galip ayrıldı. Warriors böylece sahasında oynayacağı 3 ve 4. karşılaşmalar öncesi seride durumu 1-1 yaptı.

25 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynayan Warriors'ın all-star gardı Klay Thompson, bitime 10 dakika 40 saniye kala sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Warriors'ta Stephen Curry 23 sayı, Draymond Green 17 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve DeMarcus Cousins 11 sayı, 10 ribaunt, 6 asist üretti.

Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 34 sayı ve 14 ribauntla "double double"a imza attı. Kullandığı 16 serbest atışta da isabet bulan Leonard, NBA finallerinin rekorunu kırdı. Kenardan oyuna giren Fred VanVleet ise 17 sayı kaydetti.

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