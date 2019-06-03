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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması üzerine, sosyal medya hesabından ekonomiye dair kısa bir değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin, ''yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.'' dedi.

İşte Albayrak'ın o değerlendirmesi;

Enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayı verilerine göre, TÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.91 arttı.

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