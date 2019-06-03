Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Hedeflediğimiz rakamları tutturacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması üzerine, sosyal medya hesabından ekonomiye dair kısa bir değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak bugün açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin, ''yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.'' dedi.

İşte Albayrak'ın o değerlendirmesi;

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.



Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız. pic.twitter.com/Fpha3AeQzD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Haziran 2019