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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu bombası! Milan'da istenmiyor

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu bombası! Milan'da istenmiyor

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, takımdan gidecek oyuncularını göz önünde bulundurarak transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Diagne ve Belhanda’dan 20 milyon Euro gelir hedefleyen Galatasaray'ın yeni yıldızları Tetteh ve Falcao. Hakan Çalhanoğlu’nun da kiralanması gündemde...

Mbaye Diagne ve Younes Belhanda'yı satıp yaklaşık 20 milyon Euro gelir hedefleyen Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Praha'da forma giyen Benjamin Tettehve Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu istiyor. 

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, futbolcu satışlarıyla birlikte birbirinden önemli yıldızları kadroya dahil etmeyi hedefliyor.

Kolombiyalı golcü Falcao'da yüksek maaş engelini çözmek için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, Tetteh için Çekya kulübüne 8 milyon Euro'luk teklif yapacak.

Hakan Çalhanoğlu'na 1 yıllık teklif
Milan'da durumu belirsiz olan Hakan Çalhanoğlu için 1 yıllığına kiralama teklifi yapılacak.

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