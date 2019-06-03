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Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

Kamu bankası Halkbank'ta insan kaynakları ve destek hizmetleri, operasyonel işlemler ve bilgi teknolojileri ve iç sistemler genel müdür yardımcılığı makamları kapatıldı.

Kapatılan genel müdür yardımcılıkları yerine bir genel müdür yardımcılığı ve üç grup başkanlığı kuruldu. Görevden alınan beş genel müdür yardımcısı yerine üç kişi atandı.

Bankanın yönetim kurulu Cuma günü yaptığı toplantıda, KAP’a yapılan açıklamaya göre insan kaynakları ve destek hizmetleri, operasyonel işlemler ve bilgi teknolojileri ve iç sistemler genel müdür yardımcılığı makamlarını kapattı.

Bunlar yerine operasyonel işlemler ve destek işlemleri genel müdür yardımcılığı kurulurken üç de grup başkanlığı kuruldu.

Görevden alınan isimler

Kredi tahsis ve yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Akif Aydemir, insan kaynakları ve destek hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, kredi politikaları, izleme ve yasal takipten sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Sebahattin Bulut, perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Çödek ve iç sistemlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Metin Köstek görevden alındı.

Boş bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine İlhan Bölükbaş, Yalçın Madenci ve Levent Nihat Güleç atandı.

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