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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,95 arttı. ÜFE ise yüzde 2,97 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayı verilerine göre, TÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.91 arttı.

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibariyle Mayıs ayında tüketici fiyatları endeksinde yer alan gruplardan;

- giyim ve ayakkabıda yüzde 4.09,

- ulaştırmada yüzde 2.18,

- eğlence kültürde yüzde 1.86

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.94 ve

- lokanta ve otellerde yüzde 1.61 arttı.

Tüketici fiyatlarındaki yıllık en yüksek artış yüzde 28.44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken,

- çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 26.75,

- ev eşyasında yüzde 24.54,

- Eğlence ve kültürde yüzde 20.06 ve

- lokanta ve oteller yüzde 19.77 arttı.

Enflasyon geriliyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,72, en yüksek yüzde 1,90 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,01 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,28) göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,10'a gerileyeceği hesaplanıyor.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.9 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.79 arttı.

Mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düştü.

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