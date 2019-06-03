Dolarda bayram sakinliği! Dolar kuru bugün ne kadar? 3 Haziran 2019

Dolarda bayram tatili öncesi sakin seyir görülüyor. İşte dolar, euro ve sterlin kurunun TL karşısındaki son durumu..

Dolar/TL'de bayram tatili öncesi sakin seyir görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,85 civarında hareket ediyor. Kur geçen hafta 6 liranın altına inmesi sonrasında 5,83'lü seviyelere kadar inmişti.

Kurdaki düşüşte ABD ile ilişkilerde iyimser beklentileri etkili

ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentiler kurdaki düşüşte etkili oluyor.

Açılış öncesi işlemlerde:

- dolar en düşük 5.8301 lira ve en yüksek 5.8677 lirayı gördükten sonra, 5.84 - 5.85 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4933 lira ve en yüksek 6.5574 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3738 lira ve en yüksek 7.4177 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.