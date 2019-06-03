Andre Schürrle için Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi başladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin istediği Alman yıldız Andre Schürrle'nin sosyal medya hesaplarına adeta yorum yağdı.

Geçtiğimiz hafta Alman ve İngiliz basınında sıkça gündeme gelen Andre Schürrle’yi almak isteyen takımlar arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş vardı. Bu haberlerin ardından iki takımın taraftarları, oyuncuyu etkilemek için sosyal medyada kıyasıya rekabete girdi.

Transfer haberlerinden önce 2.5 milyon civarında takipçisi olan 28 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu, şimdilerde 3.2 milyon kişiye ulaştı. Schürrle’nin son 3 paylaşımındaki yorum sayısı da bin barajını aştı.

Kariyeri

Kariyerini Leverkusen’de parlatıp, Alman Milli Takımı’nın değişmezi olan Schürrle, 2013’te 22 milyon euroya Chelsea’ye gitmişti. Oradan 32 milyon euroya Wolfsburg, ardından yine Alman ekibi Dortmund’a geçti.

Son olarak Fulham’a kiralandı, ama takımı küme düştü. Yıldız oyuncunun 2021’e kadar Dortmund’la sözleşmesi bulunuyor.