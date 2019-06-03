HABER /  SPOR

Andre Schürrle için Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi başladı!

Andre Schürrle için Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi başladı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin istediği Alman yıldız Andre Schürrle'nin sosyal medya hesaplarına adeta yorum yağdı.

Geçtiğimiz hafta Alman ve İngiliz basınında sıkça gündeme gelen Andre Schürrle’yi almak isteyen takımlar arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş vardı. Bu haberlerin ardından iki takımın taraftarları, oyuncuyu etkilemek için sosyal medyada kıyasıya rekabete girdi. 

Transfer haberlerinden önce 2.5 milyon civarında takipçisi olan 28 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu, şimdilerde 3.2 milyon kişiye ulaştı. Schürrle’nin son 3 paylaşımındaki yorum sayısı da bin barajını aştı.

Kariyeri
Kariyerini Leverkusen’de parlatıp, Alman Milli Takımı’nın değişmezi olan Schürrle, 2013’te 22 milyon euroya Chelsea’ye gitmişti. Oradan 32 milyon euroya Wolfsburg, ardından yine Alman ekibi Dortmund’a geçti.

Son olarak Fulham’a kiralandı, ama takımı küme düştü. Yıldız oyuncunun 2021’e kadar Dortmund’la sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç transferi hakkında açıklama
Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç transferi hakkında açıklama
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
50 bin TL'ye kadar hibe desteği Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu
50 bin TL'ye kadar hibe desteği Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sundu
TOKİ 15 ilde 153 arsayı satışa sundu
Dolarda bayram sakinliği! Dolar kuru bugün ne kadar? 3 Haziran 2019
Dolarda bayram sakinliği! Dolar kuru bugün ne kadar? 3 Haziran 2019
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
Pençe harekatı son durum MSB'den yeni açıklama
Pençe harekatı son durum MSB'den yeni açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart'ta kazanamayan adaylara seçim görevi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart'ta kazanamayan adaylara seçim görevi
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
Kuzey Irak'ta Zap bölgesinde 5 PK'lı terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta Zap bölgesinde 5 PK'lı terörist öldürüldü
3 haziran 2019 PTT'ler tatil mi arefe günü PTT çalışma saatleri
3 haziran 2019 PTT'ler tatil mi arefe günü PTT çalışma saatleri
Yorumlar