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Şanlıurfa'da kaçakçılar kendilerini geliştirmişler mobil trafo ele geçirildi

Şanlıurfa'da kaçakçılar kendilerini geliştirmişler mobil trafo ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde traktör römorkunda kullanılan kaçak mobil trafo ele geçirildi.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki Satıcık Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanıldığına yönelik 156 jandarma ihbar hattına yapılan müracaatı değerlendi.

Kaçak mobil trafo

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, traktör römorku üzerinde, yüksek gerilim hattına bağlı su sondajı kuyusuna enerji sağlayan kaçak trafo tespit etti.

Gözaltına alındı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan "kaçak trafoya el koyma" kararı üzerine, bağlantıları kesilen trafoya el konuldu. 

Trafoyu kullandığı iddia edilen şüpheli K.S. ise gözaltına alındı.

Dağıtım şirketinden duyarlı olalım çağrısı

Bölgede inceleme yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) ekipleri ise kaçak trafonun yüksek gerilim hattına bağlanmasının çevrede yaşayan vatandaşlar için de büyük tehlikeye neden olduğunu belirterek, küçük bir elektrik temasının acı olaylara neden olabileceğine dikkati çekip, herkesi duyarlı olmaya davet etti.

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