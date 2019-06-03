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Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç transferi hakkında açıklama

Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç transferi hakkında açıklama

Transfer gündemini son günlerde en çok meşgul eden Vedat Muriç, "Fenerbahçe'ye mi Galatasaray'a mı gidecek?" derken Başkan Hasan Kartal'dan açıklama geldi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, takımdan ayrılması gündemde olan Vedat Muriç ile ilgili ''Hocamızın tavrı biraz farklı, kalmasını istiyor ama ne şekilde kulüpte kalmasını sağlarız bilemiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, İsmail Kartal ile çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Vedat Muriç ile ilgili hocamızın tavrı biraz farklı, kalmasını istiyor ama ne şekilde kulüpte kalmasını sağlarız bilemiyoruz. Ama hocamız çalışmaya başladı. İnşallah iyi olacak. O da Rizeli, böyle olması sebebiyle Rizespor'a daha fazla ağırlık vereceği düşüncesindeyim" diye konuştu.

hasan kartal

İyi bir takım kuracağız
Kartal, transferler için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Transfere yaklaşık bir bütçe belirledik. Hocamız çalışmaya başladı. Şu anda iki gündür çalışıyor. Beğendiği oyuncular üzerinde Yılmaz Bal ile beraber çalışıyor. Yani arkadaşların belirleyeceği bir listeye göre biz girişimde bulunacağız. Hocamız ve sportif direktörümüz doğrultusunda iyi bir takım kuracağız" ifadelerini kullandı.

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