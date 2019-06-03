HABER /  DÜNYA

Sudan'daki Ümmet Partisi halkı sokağa çağırdı

Sudan'daki Ümmet Partisi halkı sokağa çağırdı

Eski Başbakan Sadık el-Mehdi liderliğindeki Milli Ümmet Partisi, Sudan halkına sokağa çıkma, başkent ve diğer illerde gösteri düzenleme çağrısında bulundu. 

Partiden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin sabah saatlerinde başkent Hartum'daki ordu karargahı önündeki göstericilere silahla müdahalede bulunmasına tepki gösterildi. 

Göstericilere müdahale edilmesinin, Askeri Konseyin zalimce işlediği bir suç olduğu ve söz konusu saldırının kınandığı açıklamada, Sudan halkına sokağa çıkma, başkent ve diğer illerde gösteri düzenleme çağrısı yapıldı.

Muhaliflerin sembol isimlerinden Medeni Abbas yaralandı

Öte yandan görgü tanıkları, göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri yöneticilerinden Medeni Abbas'ın da gösterilere müdahale sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade etti. 

Aktivistlerin yayınladığı görüntülerde, Abbas'ın elbiselerinin parçalandığı, el ve omuz bölgesinden yaralandığı görüldü.

Yaralıları tahliye çağrısı 

Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada da müdahalenin olduğu olay yerindeki sahra hastanelerinde göstericilerin ve sağlık personelinin mahsur kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Kızılhaç gibi kuruluşlara gösterilerde yaralananların ve sağlık personelinin olay yerinden tahliye edilmesi için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Sudan Pilotlar Birliği de yaptığı açıklamada, gösterilere müdahalenin ardından sivil itaatsizlik ilan ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Sudan Meslek Odalarının çağrısına yanıt verilerek sivil itaatsizlik ilan edildiği açıklandı.

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından, sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı dikkat çeken çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı dikkat çeken çağrı
Rakamlar açıklandı ihracatta mayıs rekoru
Rakamlar açıklandı ihracatta mayıs rekoru
Boşanma davaları için emsal karar artık o söz yeterli sayılmayacak
Boşanma davaları için emsal karar artık o söz yeterli sayılmayacak
Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç transferi hakkında açıklama
Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'dan Vedat Muriç transferi hakkında açıklama
Şanlıurfa'da kaçakçılar kendilerini geliştirmişler mobil trafo ele geçirildi
Şanlıurfa'da kaçakçılar kendilerini geliştirmişler mobil trafo ele geçirildi
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu bombası! Milan'da istenmiyor
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu bombası! Milan'da istenmiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Andre Schürrle için Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi başladı!
Andre Schürrle için Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi başladı!
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
50 bin TL'ye kadar hibe desteği Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu
50 bin TL'ye kadar hibe desteği Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu
Af haberleri 1 Haziran Mart genel af çıkar mı son haber geldi
Af haberleri 1 Haziran Mart genel af çıkar mı son haber geldi
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi tatiller ne zaman kaç gün?
Yorumlar