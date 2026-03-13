Gerilim tırmanıyor! ABD Orta Doğu’ya 5 bin asker ve ek savaş gemileri gönderiyor

İran, ABD-İsrail savaşı devam ederken ABD yönetiminin, Orta Doğu'daki askeri varlığını tahkim etmek amacıyla bölgeye 5 bin askerden oluşan kapsamlı bir sevkiyat başlattığı bildirildi.

ABD ORTA DOĞU'YA 5 BİN ASKER GÖNDERİYOR

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD ordusu İran, ABD-İsrail savaşı nedeniyle Orta Doğu'ya 5 bin askerden oluşan amfibi görev grubu ve deniz piyadesi sefer birliği gönderiyor.

BÖLGEYE EK SAVAŞ GEMİLERİ DE YÖNLENDİRİLDİ

Askeri sevkiyatın sadece personel ile sınırlı kalmadığını aktaran gazete, bölgeye ek savaş gemilerinin de yönlendirildiğini duyurdu. Haberde, söz konusu hamlenin İran savaşında operasyonel hazırlık amacı taşıdığına dikkat çekildi.

ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğini artırdığını belirten kaynaklar, "5 bin kişilik birliğin yanı sıra deniz gücünün de takviye edilmesi, Washington'ın bölgedeki olası çatışma risklerine karşı hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.