Modi'den İran'a çağrı! Pezeşkiyan düşünmeden reddetti! Akıllara o kare geldi

İsrail ve ABD ile İran arasındaki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı alan Tahran yönetimi, Hindistan Başbakanı Modi'nin gemi geçişi talebine olumsuz yanıt verdi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan, Tahran'ın ise bölgedeki pek çok noktayı hedef almasıyla tırmanan gerilim, küresel ticaretin merkez üssü Hürmüz Boğazı'nda yeni bir boyuta ulaştı. Savaşın ilk safhasında balistik füzeler, kamikaze İHA'lar ve yoğun hava bombardımanları öne çıkarken, Hürmüz Boğazı'nı kapatan İran'ın gemi trafiğine yönelik sert tutumu stratejik dengeleri değiştirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇEN HER GEMİYİ VURACAĞIZ

"Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiyi vuracağız." diyerek saldırılara Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık veren İranlı yetkililerin bu hamlesi, savaşın sadece bölgesel bir krizle sınırlı kalmayıp, dünya ekonomisini sarsacak bir enerji krizine dönüşme riskini beraberinde getirdi.

Küresel enerji denkleminin şah damarı olarak nitelendirilen boğazdan LNG ve petrol yüklü tankerlerin geçememesi, uluslararası piyasalarda endişeye yol açtı.

MODİ'NİN TALEBİNE OLUMSUZ YANIT

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Hindistan Başbakanı Narendra Modi, diplomatik kanallar aracılığıyla Tahran yönetimiyle temasa geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın ilişkileriyle bilinen Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine izin verilmesini talep etti.

Talebin diplomatik kanallar üzerinden iletildiğini kaydeden kaynaklar, İran'ın tavrının net olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, Hindistan'dan gelen bu talebi değerlendirmeye dahi almadan reddetti. Tahran'ın bu kararı, bölgedeki geçiş koridorunun tüm aktörlere kapalı kalmaya devam edeceğini bir kez daha teyit etti.