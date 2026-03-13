İngilizler'den i̇ti̇raf: ‘Türki̇ye İran kri̇zi̇nde kri̇ti̇k önemde'

İngiliz yayın kuruluşu Sky News, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta Türkiye'nin rolünü analiz etti. Haberde, Türkiye'nin İran krizinde benzersiz ve kritik bir konumda olduğu vurgulandı.

İngiliz yayın kuruluşu Sky News, ABD-İsrail ile Tahran yönetimleri arasında 28 Şubat'ta başlayan ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüyle devam eden savaşta Türkiye'nin rolünü mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayınladı.

Haberde, "İran savaşını bitirmenin anahtarı Türkiye ve onun güçlü lideri mi?" sorusu sorulurken, Türkiye'nin benzersiz ve kritik bir konumda olduğu belirtildi.

“TRUMP TARAFINDAN TAKDİR EDİLDİ”

İranlı yetkililerin 1348 kişinin öldüğünü ve 17 binin üzerinde kişinin yaralandığını açıkladığı savaşla ilgili analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik tarzına dikkat çekildi.

Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir iktidarda olan ve kazanan, sert bir adam olarak üne sahip olduğu ifade edilen haberde, liderlik tarzının eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da takdir edildiği hatırlatıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen, Trump'ın Erdoğan'a olan takdirini, "Başkan Trump, tıpkı kendisinin olmak istediği gibi, tam kontrole sahip olduğuna inandığı bir lideri takdir ediyor. Demokratik süreçler, güçler ayrılığı gibi konularla dikkati dağılmayan bir lider. Bu tavrı beğeniyor." sözleriyle açıkladı.

“TÜRKİYE'NİN DENGELİ TUTUMU”

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizde tarafsız bir yol izlemeye çalıştığı belirtilerek, ABD-İsrail saldırılarını "yasa dışı" olarak kınarken, aynı zamanda Körfez ülkelerine saldıran İran'ı da bölgeyi bir "ateş çemberine" sürükleyebileceği konusunda uyardığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin, "Bu savaş, tırmanıp tüm bölgeyi bir ateş çemberine almadan durdurulmalıdır. Diplomasiye bir şans tanınırsa, barışa ulaşmak pekala mümkündür." şeklindeki sözlerine yer verildi.

“ TÜRKİYE'NİN KRİZİ YATIŞTIRMA NEDENLERİ”

Sky News, Türkiye'nin krizi yatıştırma konusundaki istekliliğinin altında yatan nedenleri de sıraladı. Halihazırda dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin, İran'daki bir savaşın tetikleyeceği yeni bir göç krizinden endişe duyduğu belirtildi.

Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini usta bir politikacı ve stratejist olarak kanıtladığı, ancak mevcut krizin muhtemelen bugüne kadarki en zorlu sınavı olacağı tespitiyle son buldu.