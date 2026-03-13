YÖK Başkanı duyurdu: YKS'ye girecek kişi sayısı belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sosyal medyadan açıklama yaptı. Özvar, bu yıl sınava 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu belirterek, gençlere başarılar diledi ve yükseköğretimde sunulan yeni programlar ile dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişmeleri aktardı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili sosyal medyada açıklama yaptı.

Özvar, sınava bu yıl 2 miyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu belirtti.

Açıklamasında gençlere başarılar dileyen Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu, büyük bir emek ve fedakârlık gösterdiğini biliyoruz.

Sevgili gençler, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkânlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz.

Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum. Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Savunma Bakanı: İran’ın yeni dini lideri 'yaralı ve muhtemelen sakat'
ABD Savunma Bakanı: İran’ın yeni dini lideri 'yaralı ve muhtemelen sakat'
Faith Karagümrük - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Faith Karagümrük - Fenerbahçe / Canlı anlatım
Gerilim tırmanıyor! ABD Orta Doğu’ya 5 bin asker ve ek savaş gemileri gönderiyor
Gerilim tırmanıyor! ABD Orta Doğu’ya 5 bin asker ve ek savaş gemileri gönderiyor
Fatih Atik, Kuşadası Belediyesi soruşturmasının detaylarını paylaştı
Fatih Atik, Kuşadası Belediyesi soruşturmasının detaylarını paylaştı
Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Sözcü'nün yalan haberini böyle çürüttü
Gazeteci Hasan Basri Akdemir, Sözcü'nün yalan haberini böyle çürüttü
Siyasilerden İlber Ortaylı için taziye mesajları
Siyasilerden İlber Ortaylı için taziye mesajları
Suriye'de savaş kalıntısı roket infilak etti: 29 kişi yaralandı
Suriye'de savaş kalıntısı roket infilak etti: 29 kişi yaralandı
CHP lideri Özel'den Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı
CHP lideri Özel'den Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı
Sivas'ta bir otomobile ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta bir otomobile ateş açtıkları gerekçesiyle yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
Şansölye Merz’den ABD’ye tepki: Yaptırımları gevşetmek yanlış karar
Şansölye Merz’den ABD’ye tepki: Yaptırımları gevşetmek yanlış karar