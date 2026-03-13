Faith Karagümrük - Fenerbahçe / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta! Kasımpaşa ve Antalyaspor puan kayıplarının ardından Samsunspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına çıkıyor. 57 puanlı lider Galatasaray'ı 4 puan geriden takip eden sarı-lacivertliler, hata yapmadan zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Faith Karagümrük - Fenerbahçe
Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak
Faith Karagümrük - Fenerbahçe ilk 11'ler
Fatih Karagümrük: Grbić, Lichnovsky, Mladenović, Esgaio, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago, Anıl
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, İsmail, Kante, Guendouzi, Fred, Kerem, Cherif
KART SINIRINDA KRİTİK İSİMLER
Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi 5 isim kart sınırında bulunuyor. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu bu akşam kart görmeleri durumunda haftaya cezalı duruma düşecekler.
REKABETTE EZİCİ ÜSTÜNLÜK
İki takım arasında oynanan 17 maçlık tarihte Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler bu maçların 12'sini kazanırken, Karagümrük sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi de Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.