İran Büyükelçiliği'nden füze açıklaması: Türkiye'ye mühimmat fırlatılmadı

İran’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin hava sahasına İran’dan mühimmat girdiği yönündeki iddiaları reddetti. Büyükelçilik, konunun incelenmesi için Türkiye ile ortak teknik ekip kurulmasına hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye, hava sahasında gerekli önlemleri almaya devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği, Türk hava sahasına giren mühimmat hakkında yazılı basın açıklaması yayınladı.

"TÜRKİYE'YE DOĞRU HİÇBİR MÜHİMMAT FIRLATILMAMIŞTIR"

Açıklamada, İran’dan Türkiye’ye doğru herhangi bir mühimmat fırlatıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı ileri sürüldü.

Büyükelçilik açıklamasında, "İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan son görüşme ile dışişleri bakanları arasındaki temaslara işaret edilerek, yaşanan belirsizliklerin giderilmesi amacıyla ortak bir teknik ekip kurulmasına hazır olunduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Büyükelçilik, konunun ayrıntılı şekilde incelenmesi için Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca İran’ın Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduğu vurgulandı. Büyükelçilik, "İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır." açıklamasını yaptı.

MSB'DEN İRAN FÜZESİ AÇIKLAMASI

İran'dan atılan balistik füze Türkiye üzerinde atmosfere girmeden imha edildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiğinin bildirildiği açıklamada, "Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir." denildi.

Bakanlık, milli güvenliğin öncelenerek bölgedeki tüm gelişmelerin dikkatle takip edildiği dile getirildi.