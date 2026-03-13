BIST 13.100
Suriye'de savaş kalıntısı roket infilak etti: 29 kişi yaralandı

Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde, terk edilmiş bir kışlada savaş kalıntısı bir roketin patlaması sonucu 29 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, olay Humus kentindeki Sebil Mahallesi yakınlarında bulunan eski bir hava savunma kışlasında meydana geldi. Patlama nedeniyle 29 kişinin yaralandığı belirtildi.

Humus Valiliği Basın Müdürlüğü de şehir genelinde duyulan patlamaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, patlamanın il merkezinin güneyindeki Abbasiyye bölgesinde terk edilmiş bir askeri kışladaki savaş kalıntısı roketin infilak etmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Patlamada hafif ve orta derecede yaralananların olduğu, olay yerinin yakınındaki bazı evlerde ise hasar oluştuğu aktarıldı. Olay yerine gelen sağlık ve sivil savunma ekipleri hemen müdahale ederek yaralıları hastanelere sevk etti.

