Genç kadın otobüste tehditler yağdırdı! "Savcıyım, polis benim emrimde"

İETT otobüsüne köpeğiyle binen ve hayvanı ağızlıksız şekilde seyahat ettiren kadın ile yolcular arasında tartışma çıktı. Kendini savcı olarak tanıtan kadın, tepki gösteren yolculara, "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım! Polis benim emrimde ben savcıyım" diyerek tehditler yağdırdı.

İstanbul'da bir İETT otobüsünde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Köpeğiyle toplu taşıma aracına binen bir kadın, hayvanın ağızlık ya da kafes olmadan yalnızca tasma ile yolculuk etmesi nedeniyle diğer yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Bazı yolcular, toplu taşıma kuralları gereği köpeğin ağızlıklı ya da kafes içinde olması gerektiğini belirterek duruma itiraz etti. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

Milat Gazetesi'nin aktardığı görüntülere göre; tartışma sırasında kendisini savcı olarak tanıtan kadın, yolculara "Kes! Sesini kes!" diyerek çıkıştı. "Köpeğimin ağızlığı var ama çantamda" ifadelerini kullanan kadın, alaycı tavırları ve tehdit içeren sözleriyle gerilimi artırdı.

Yolcularla kadın arasında geçen diyalog şöyle gerçekleşti:

Yolcu : Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum.

Köpeğiyle otobüse binen kadın : Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım.

Yolcu : Polis çağırın.

Köpeğiyle otobüse binen kadın : Polis benim emrimde, ben savcıyım.

Yolcu : Savcıysanız, polisi arayın söyleyin.

Köpeğiyle otobüse binen kadın : Öldürürüm bak seni!

