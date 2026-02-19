İstanbul'da bunu da gördük! Kavga ettiği kişiye arabasıyla daldı
İSTANBUL Bayrampaşa'da trafikte seyir halindeyken 2 panelvan araç sürücü kavga etti. Yol boyu devam eden kavganın finalinde sürücüler araçlarıyla birbirlerine saldırdılar.
İSTANBUL Bayrampaşa'da trafikte tartışan iki panelvan araç sürücüsü kaza yaptı.
Esenler Metris Bağlantı Yolu'nda 34 EZF 769 ve 33 J 8552 plakalı panelvan araç sürücüleri arasında tartışma çıktı.
Arabasını diğerinin üstüne sürdü
Seyir halindeyken devam eden tartışmada sürücülerden biri, aracını diğerinin üzerine sürdü.
Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler kazadan sonra da bir süre tartışmaya devam etti.