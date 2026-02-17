BIST 14.227
Bursa'da kardeşi tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşi tarafından evde rehin alınan kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

Baykoca Mahallesi Defne Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki dairede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ö.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle ablası L.S'yi bıçakla rehin aldı.

Komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ö.S'yi ikna etmek için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, sonuç alınamaması üzerine kapıyı koçbaşıyla kırarak daireye girdi.

L.S'yi kurtaran ekipler, kendisini tuvalete kilitleyen Ö.S'yi de uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

Gözaltına alınan Ö.S, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

