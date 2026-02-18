BIST 14.309
Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti tv100'de başlıyor! Konuk Prof. Dr. İrfan Gündüz

Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, iftar ve sahurla bereketin sofralara dolduğu 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk gününde Hande Aydemir, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ile iftar sofralarınıza konuk oluyor… "Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti" yarın 23.30'da tv100'de...

Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, iftar ve sahurla bereketin sofralara dolduğu 11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk gününde Hande Aydemir, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ile iftar sofralarınıza konuk oluyor…

Oruç ruhu, bedeni ve nefsi nasıl terbiye ediyor?

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Ramazan ayında, fitre, zekât ve sadakanın önemi…

Ramazan-ı Şerif’i gündüzleri oruç, geceleri ibadetle taçlandırmanın hikmeti nedir?

Hande Aydemir ve Gazeteci Sinan Burhan soruyor, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz yanıtlıyor.

Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti yarın 23.30'da tv100'de!

