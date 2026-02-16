BIST 14.339
MEDYA

Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100'deki Eşit Ağırlık programında CHP içinde 'tek aday siyaseti' polemiği yaşandığını öne sürdü.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı sürecine yönelik dikkat çeken eleştiriler dile getirildiğini öne sürdü.

Yarkadaş, cumartesi akşamı CHP’li iki önemli belediye başkanı ile üç milletvekilinin, adaylık sürecinin mevcut şekilde yönetilemeyeceğini ve partinin bu yöntemle 2028 seçimlerine taşınamayacağını ifade ettiğini aktardı. Söz konusu isimlerin, siyasetin tek bir aday üzerinden yürütülmesinin doğru olmadığını açıkça dile getirdiği iddia edildi.

