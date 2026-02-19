BIST 13.859
Koruma polisi şemsiye tuttu! Kaymakam Neslihan Duman'dan tepki çeken görüntüye dair açıklama

ERZİNCAN'da kurtuluş günü etkinliklerinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ın şemsiyesini koruma polisinin taşıması sosyal medyada tartışma yarattı. Kaymakam Neslihan Duman'dan 'şemsiye krizine' ilişkin beklenen açıklama geldi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü etkinliklerinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı. İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman'ın şemsiyesini, koruma polisinin taşıdığı görüldü. 

Kaymakam Neslihan Kısa Duman'dan tepkilere neden olan görüntüye açıklama geldi.

Görüntülerin programın yalnızca bir kesitine ait olduğunu belirten Duman, kamuoyunda oluşan hassasiyeti anladığını ifade etti. Durumu fark ettiği anda şemsiyeyi kendisinin taşıdığını aktaran Duman, oluşan izlenimin sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

"Durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da..."
Kaymakam Duman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Saygılarımla."

Kaymakama sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle olmuştu:

"Kalabalığın ortasında polise şemsiye taşıttıramazsınız!",  "Devlet ciddiyeti, halkla aynı şartlarda yürüyebilmektir.", "Bu polise mobbinge girer.", "Sen kimsin padişah mı?"

