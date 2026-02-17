BIST 14.299
SAĞLIK

Beyin anevrizması her 20 kişiden birinde görülebilir

Toplumda her 20 kişiden birinde görülen ve genellikle hiçbir belirti vermeden yıllarca sinsice büyüyen beyin anevrizması (damar balonlaşması), yırtıldığında ölüm riskini yüzde 50’ye kadar çıkarıyor. Medipol Sağlık Grubu Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Danışan, yüksek tansiyon hastaları ve sigara içenleri uyararak, günümüzde açık beyin ameliyatlarına gerek kalmadan, kasıktan girilerek yapılan "endovasküler" tedavilerle bu ölümcül riskin ortadan kaldırılabildiğini vurguladı.

Beyin damar duvarında zayıflama sonucu oluşan ve baloncuk olarak bilinen beyin anevrizmaları, modern çağın en sinsi hastalıklarından biri olarak öne çıkıyor. Çoğu zaman başka bir hastalık için çekilen filmlerde tesadüfen ortaya çıkan bu damar genişlemeleri, müdahale edilmediğinde beyin kanaması gibi yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Gürkan Danışan, anevrizmaların tanı ve tedavi süreçlerine dair hayati bilgiler paylaştı.

