Meme kanserinde yeni dönem

Meme kanserinde erken tanı şansını artıran yeni bir teknoloji, taramalarda önemli bir dönemi başlatıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berrin Erok, Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS) sayesinde özellikle yoğun meme dokusundaki lezyonların daha net ve objektif şekilde görüntülendiğini belirtti.

Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor, ancak yoğun meme dokusu bazen klasik tarama yöntemlerini zorlayabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Berrin Erok, bu zorluğu aşan ve taramalarda yeni bir dönem başlatan Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS) teknolojisinin detaylarını paylaştı.

YOĞUN MEME DOKUSUNDA FARK OLUŞTURUYOR

Klasik ultrason ve mamografi yöntemlerinin meme kanseri taramalarında temel araçlar olduğunu ancak ABUS teknolojisinin bu süreci önemli ölçüde geliştirdiğini vurgulayan Doç. Erok, “ABUS, memeyi otomatik ve üç boyutlu olarak tarayarak objektif görüntüler oluşturur. Klasik ultrasonda operatör kaynaklı farklılıklar olabiliyor. ABUS, bu değişkenliği ortadan kaldırarak her bölgede aynı kalitede ve detayda görüntü elde edilmesini sağlıyor. Çekim teknisyen tarafından yapılıyor, ardından görüntüler radyolog tarafından detaylı şekilde değerlendiriliyor” diye konuştu.

AĞRISIZ, RADYASYONSUZ VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

ABUS’un tamamen ağrısız ve radyasyonsuz bir işlem olduğunu belirten Doç. Dr. Erok, “Mamografideki sıkışma hissi bu yöntemde yok, yalnızca hafif bir basınç hissediliyor. Ayrıca elde edilen görüntüler yapay zekâ destekli analizlere tabi tutulabiliyor. Bu sayede olası lezyonlar daha net ve objektif şekilde değerlendirilebiliyor” dedi.

MAMOGRAFİYİ TAMAMLAYAN GÜÇLÜ BİR YÖNTEM

ABUS’un mamografinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erok, yöntemin özellikle yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda yüksek başarı sağladığını ifade etti. Doç. Dr. Erok,“Yoğun memelerde klasik mamografi ile bazı lezyonlar doku içinde gizlenebiliyor. ABUS bu alanları çok daha net gösteriyor. Bu da erken tanı oranlarını anlamlı şekilde yükseltiyor: ABUS çekimleri ortalama 15–20 dakika sürüyor. Meme boyutuna göre süre uzayabiliyor. Meme kanserinde en güçlü silahımız erken tanıdır. ABUS gibi yeni teknolojiler sayesinde hastalığı çok daha erken evrede saptayabiliyoruz. Bu nedenle taramalarımızı ertelememeliyiz” ifadelerini kullandı.