BIST 14.134
DOLAR 43,77
EURO 51,77
ALTIN 7.055,55
SAĞLIK

Meme kanserinde yeni dönem

Meme kanserinde erken tanı şansını artıran yeni bir teknoloji, taramalarda önemli bir dönemi başlatıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Berrin Erok, Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS) sayesinde özellikle yoğun meme dokusundaki lezyonların daha net ve objektif şekilde görüntülendiğini belirtti.

Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor, ancak yoğun meme dokusu bazen klasik tarama yöntemlerini zorlayabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Berrin Erok, bu zorluğu aşan ve taramalarda yeni bir dönem başlatan Otomatik Meme Ultrasonu (ABUS) teknolojisinin detaylarını paylaştı.

YOĞUN MEME DOKUSUNDA FARK OLUŞTURUYOR

Klasik ultrason ve mamografi yöntemlerinin meme kanseri taramalarında temel araçlar olduğunu ancak ABUS teknolojisinin bu süreci önemli ölçüde geliştirdiğini vurgulayan Doç. Erok, “ABUS, memeyi otomatik ve üç boyutlu olarak tarayarak objektif görüntüler oluşturur. Klasik ultrasonda operatör kaynaklı farklılıklar olabiliyor. ABUS, bu değişkenliği ortadan kaldırarak her bölgede aynı kalitede ve detayda görüntü elde edilmesini sağlıyor. Çekim teknisyen tarafından yapılıyor, ardından görüntüler radyolog tarafından detaylı şekilde değerlendiriliyor” diye konuştu.

AĞRISIZ, RADYASYONSUZ VE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ

ABUS’un tamamen ağrısız ve radyasyonsuz bir işlem olduğunu belirten Doç. Dr. Erok, “Mamografideki sıkışma hissi bu yöntemde yok, yalnızca hafif bir basınç hissediliyor. Ayrıca elde edilen görüntüler yapay zekâ destekli analizlere tabi tutulabiliyor. Bu sayede olası lezyonlar daha net ve objektif şekilde değerlendirilebiliyor” dedi.

MAMOGRAFİYİ TAMAMLAYAN GÜÇLÜ BİR YÖNTEM

ABUS’un mamografinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erok, yöntemin özellikle yoğun meme dokusuna sahip kadınlarda yüksek başarı sağladığını ifade etti. Doç. Dr. Erok,“Yoğun memelerde klasik mamografi ile bazı lezyonlar doku içinde gizlenebiliyor. ABUS bu alanları çok daha net gösteriyor. Bu da erken tanı oranlarını anlamlı şekilde yükseltiyor: ABUS çekimleri ortalama 15–20 dakika sürüyor. Meme boyutuna göre süre uzayabiliyor. Meme kanserinde en güçlü silahımız erken tanıdır. ABUS gibi yeni teknolojiler sayesinde hastalığı çok daha erken evrede saptayabiliyoruz. Bu nedenle taramalarımızı ertelememeliyiz” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta çatıda yaşadı tesadüfen muhtar görünce...
Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta çatıda yaşadı tesadüfen muhtar görünce...
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı
Bayraktar TB3 Baltık’ta gövde gösterisi yaptı
Bayraktar TB3 Baltık’ta gövde gösterisi yaptı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı
Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti tv100'de başlıyor! Konuk Prof. Dr. İrfan Gündüz
Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti tv100'de başlıyor! Konuk Prof. Dr. İrfan Gündüz
Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Medipol'den parkinson tedavisinde uluslararası akademik zirve!
Medipol'den parkinson tedavisinde uluslararası akademik zirve!
Bursa'da kardeşi tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı
Bursa'da kardeşi tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı
Beyin anevrizması her 20 kişiden birinde görülebilir
Beyin anevrizması her 20 kişiden birinde görülebilir
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?
Hafız tartışması, gençlik, siyaset… Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'a konuştu!
Hafız tartışması, gençlik, siyaset… Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'a konuştu!