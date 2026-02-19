Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta çatıda yaşadı tesadüfen muhtar görünce...
Aydın'da nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı. Çiftçinin 1 haftadır çatıda yaşadığı ortaya çıktı.
Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Koçarlı ilçesindeki bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.
Kasaplar mevkisinde taşkın nedeniyle çiftliğinde mahsur kalan Abdullah Ö, 1 hafta boyunca çatıda yaşam mücadelesi verdi. Çiftçiyi günler sonra muhtar tesadüfen gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan muhtar yardım çağırdı. Bölgeye ulaşım güç olunca Aydın Jandarma Filo Komutanlığından helikopter sevk edildi. Helikopterle kurtarılan Abdullah Ö, güvenli alana bırakıldı.