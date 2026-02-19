BIST 14.220
DOLAR 43,77
EURO 51,77
ALTIN 7.058,24
YEREL

Aydın'dan ilginç haber! 1 hafta çatıda yaşadı tesadüfen muhtar görünce...

Aydın'da nehrin taşması sonucu mahsur kalan çiftçi jandarma helikopteriyle kurtarıldı. Çiftçinin 1 haftadır çatıda yaşadığı ortaya çıktı.

Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği Koçarlı ilçesindeki bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.
Kasaplar mevkisinde taşkın nedeniyle çiftliğinde mahsur kalan Abdullah Ö, 1 hafta boyunca çatıda yaşam mücadelesi verdi. Çiftçiyi günler sonra muhtar tesadüfen gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan muhtar yardım çağırdı. Bölgeye ulaşım güç olunca Aydın Jandarma Filo Komutanlığından helikopter sevk edildi. Helikopterle kurtarılan Abdullah Ö, güvenli alana bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı
Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor! Aykut Erkin görüşmenin detaylarını anlattı
Bayraktar TB3 Baltık’ta gövde gösterisi yaptı
Bayraktar TB3 Baltık’ta gövde gösterisi yaptı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı
Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti tv100'de başlıyor! Konuk Prof. Dr. İrfan Gündüz
Hande Aydemir'le Ramazan Sohbeti tv100'de başlıyor! Konuk Prof. Dr. İrfan Gündüz
Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Medipol'den parkinson tedavisinde uluslararası akademik zirve!
Medipol'den parkinson tedavisinde uluslararası akademik zirve!
Bursa'da kardeşi tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı
Bursa'da kardeşi tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı
Beyin anevrizması her 20 kişiden birinde görülebilir
Beyin anevrizması her 20 kişiden birinde görülebilir
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?
Hafız tartışması, gençlik, siyaset… Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'a konuştu!
Hafız tartışması, gençlik, siyaset… Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'a konuştu!
Kadın terzi gasp için dükkana gelenleri tokatlayarak çıkardı
Kadın terzi gasp için dükkana gelenleri tokatlayarak çıkardı