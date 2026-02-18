BIST 14.260
DOLAR 43,76
EURO 51,71
ALTIN 7.032,43
GÜNCEL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den Ramazan mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayına ilişkin bir paylaşımda bulundu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayına ilişkin mesaj yayımladı.

İstanbullulara seslenen Özdemir, “Bir Olmak Ruhumuzda Var” sloganıyla Ramazan boyunca 39 ilçede ve tüm mahallelerde çeşitli programlarda bir araya geleceklerini belirterek, 20 Şubat Cuma akşamı teravih namazı sonrası her akşam İl Başkanlığı önünde düzenlenecek sohbet, dinleti ve gençlik buluşmalarına davette bulundu. Özdemir, paylaşımını “Hayırlı Ramazanlar” ifadeleriyle tamamladı.

