Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla öldürüldü
Arnavutköy'de bir kadın tartışma yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
4 katlı binanın 3'üncü katında Kıyasettin Ş. ile eşi Filiz Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kıyasettin Ş, eşi Filiz Ş'yi bıçakladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Filiz Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde bulunduğu belirtilirken, şüpheli Kıyasettin Ş'nin olaydan kısa bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Kıyasettin Ş'nin eşini bıçakla öldürdükten sonra evden çıkıp sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.