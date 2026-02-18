BIST 14.489
DOLAR 43,75
EURO 51,80
ALTIN 6.913,66
YEREL

Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından bıçakla öldürüldü

Arnavutköy'de bir kadın tartışma yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

4 katlı binanın 3'üncü katında Kıyasettin Ş. ile eşi Filiz Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Kıyasettin Ş, eşi Filiz Ş'yi bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Filiz Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde bulunduğu belirtilirken, şüpheli Kıyasettin Ş'nin olaydan kısa bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Kıyasettin Ş'nin eşini bıçakla öldürdükten sonra evden çıkıp sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Medipol'den parkinson tedavisinde uluslararası akademik zirve!
Medipol'den parkinson tedavisinde uluslararası akademik zirve!
Bursa'da kardeşi tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı
Bursa'da kardeşi tarafından rehin alınan kadını polis kurtardı
Beyin anevrizması her 20 kişiden birinde görülebilir
Beyin anevrizması her 20 kişiden birinde görülebilir
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken iddia: Cumartesi günü CHP'de 3 isim...
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?
Barış Yarkadaş’tan bomba iddia! Abdullah Gül CHP'nin adayı mı oluyor?
Hafız tartışması, gençlik, siyaset… Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'a konuştu!
Hafız tartışması, gençlik, siyaset… Cübbeli Ahmet Hoca, Hadi Özışık'a konuştu!
Kadın terzi gasp için dükkana gelenleri tokatlayarak çıkardı
Kadın terzi gasp için dükkana gelenleri tokatlayarak çıkardı
AK Parti’li Kürşad Zorlu’ya Türk Dünyası Hizmet Ödülü
AK Parti’li Kürşad Zorlu’ya Türk Dünyası Hizmet Ödülü
İzmir’de fırtına denizi taşırdı! Kordon’da ulaşım aksadı
İzmir’de fırtına denizi taşırdı! Kordon’da ulaşım aksadı
Çocuklarda benler riskli mi? Hangi benler masum, hangileri risk taşıyor?
Çocuklarda benler riskli mi? Hangi benler masum, hangileri risk taşıyor?
Beşiktaş'ta "park yeri" kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta "park yeri" kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Akın Gürlek'ten yemin töreni açıklaması
Akın Gürlek'ten yemin töreni açıklaması