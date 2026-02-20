Hadi Özışık sordu, Cübbeli Ahmet Hoca çarpıcı cevaplar verdi: Gençler neden dinden uzaklaşıyor?

Gazeteci Hadi Özışık’ın YouTube programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca, gençlerin dinden uzaklaşıp uzaklaşmadığı tartışmasına çarpıcı yanıtlar verdi.

Gazeteci Hadi Özışık’ın YouTube kanalında gerçekleşen özel yayında, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gündeme damga vuracak sorular ele alındı. Programın konuğu Cübbeli Ahmet Hoca, gençlerin dine bakışı, sosyal medyanın etkisi ve toplumdaki dini tartışmalar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yayında Özışık’ın yönelttiği en önemli sorulardan biri, “Gençler gerçekten dinden uzaklaşıyor mu, yoksa din adına konuşan bazı isimlerin üslubundan mı uzaklaşıyor?” oldu. Cübbeli Ahmet Hoca, gençlerin tamamen inançtan kopmadığını, ancak dini anlatım dilinin ve örnek davranışların büyük önem taşıdığını ifade etti. Sosyal medyanın etkisine de değinen Hoca, gençlerin bilgi kirliliği içinde kaldığını ve doğru kaynaklara ulaşmasının önemine dikkat çekti.