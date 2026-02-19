BIST 13.804
Köpekten kaçan üniversiteli Nesibe'ye otobüs çarptı! Trabzon'da kahreden görüntü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Değirmendere Mahallesi'nde dün kaldırımda yürürken sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu yola doğru koşan Cennet Nesibe Gül'e, seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen belediye otobüsü çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Gül, KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu yola çıkan genç kıza otobüsün çarpması, esnaf ve çevredeki vatandaşların olay yerine doğru koştuğu anlar yer alıyor.

